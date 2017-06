Eighth grade: Albright, Alysha M.; Bair, Joshua L.; Benson, Kendra Y.; Brink, Cassidy J.; Carlson, Sydney L.; Cleary, Olivia M.; Eggen, Jakob R.; Ford, Madeline J.; Geiger, Jazilynn A.; Germain, Trevor; Hawke, Madelaine M.; Heebink, Brynn K.; Hodnefield, Kolby; Holder, Cougar B.; Holmgren, Kaitlyn; Holzer, Tadan J.; Hoolihan, Holly C.; Hubbard, Jeremiah D.; Johnson, Calleigh J.; Kempen, Hannah; Kizer, Mya E.; Larson, Maxwell L.; Lent, Sarah J.; Madlung, Katharine A.; Mohrhauser, Christopher; Osegard, Emma; Schlueter, Myalynn M.; Siler, Gabriel D.; Trainor, Spencer S.; Tredal, Cameron; Veldboom, Nathan; Wang, Cassie G.; Wehausen, Emily R.; Wehausen, Heidi L.; Wehausen, Jenna L.; and Xiong, Anthony X.

Seventh grade: Afdahl, Kiara M.; Berg, Meadow R.; Bloom, Erika; Bohatta, Delaynee J.; Bruesewitz, Mackenzie J.; Brunclik, Carter D.; Burgess, Sydney F.; Campbell, Kevin A.; Chladek, Marisa M.; Coach, Brinley; Delong, Kaitlyn M.; Evans, Mia I.; Fehrman, Peyton A.; Fern, Ella M.; Finholt, Hannah L.; Grebowski, Emma; Gunderson, Ryan M.; Harney, Nicolas D.; Hawkins, Makenna M.; Hetrick, Carleen E.; Holme, Gillyan; Knospe, Anna E.; Larson, Kathryn A.; Lent, Katelyn R.; Lindquist, Morgan K.; Mansell, Grace; Mchenry, Sarah J.; Mohrhauser, Nicholas; Mousel, Madison N.; Nelson, Adam R.; Nietfeld, Benjamin P.; Nilssen, Conner A.; Olson, David A.; Olson, Janessa K.; Richards, Cooper D.; Rippentrop, Elise M.; Rogan, Jenna C.; Rozeboom, Owen J.; Sabatke, Zachary D.; Sauer, Anna; Schmidt, Ashley; Schmitz, Noah D.; Schoonover, Hailey E.; Schult, Regan H.; Sellman, Saige; Shields, Ellie K.; Skoglund, Catherine M.; Stephani, Madeleine; Surine, Katelyn H.; Tokheim, Alexandra R.; Turbeville, Wyatt P.; Van Rossum, Anna; Vangsness, Sally J.; Weber, Derek M.; and Zwiefel, Anahle G.

Sixth grade: Afdahl, Bryn N.; Beamer, Tatum E.; Berends, Jacob; Bexell, Kennedy S.; Boeseneilers, Ryan T.; Carlson, Kaitlyn R.; Cleary, Eliza S.; Clough, Hope; Collins, Kylee; Davis, Tanner N.; Davis, Zachary D.; Eisele, Genevieve L.; Frankiewicz, Paige E.; Gardner, Brecca L.; Gregory, Wyatt; Hackbarth, Alayna M.; Hannan, Emma R.; Hansen, Michael G.; Harker, Frances K.; Herink, Simon; Holmgren, Alexander J.; Kasay, Isaiah G.; Klein, Lauren G.; Kobilka, Nathan M.; Kuranda, Alexandrya M.; Lapean, Victoria; Lloyd, Delaney A.; Lyon, Carlee M.; Mazzitello, Joseph M.; Morgan, Madison A.; Owens, Ava L.; Petersen, Jasmine L.; Pommier, Claire J.; Reis, Julia R.; Rohrbach, Evelyn R.; Rubis, Laina M.; Schult, Keira M.; Sippel, Zachary; Spitzmueller, Eva K.; Sweet, Lorraine; Talmadge, Mason M.; Thoen, Brenna L.; Tracy, Madelyn M.; Trudell, Brandon J.; Welter, Kylee E.; Wilman, Brayden; Wilman, Brianna and Wolske, Skylee B.

B honor roll

Eighth grade: Anderson, Madelyn P.; Baar, Connor J.; Beamer, Alexander M.; Becker, Cole S.; Berg, Madison R.; Carlson, Madelynn R.; Dado, Mason B.; Davis, Tarhia L.; Diaz, Mason T.; Ellefson, Kayci L.; Ellifson, Samuel C.; Erickson, Mason R.; French, Christian A.; Gardner, Colton; Gary, Krysta; Hauschildt, Abigayle R.; Heintz, Owen D.; Hennings, Elicia J.; Herink, Elliot; Imboden, Erin R.; Juen, Kooper D.; Khorshed, Tarek W.; Klin, Kelson R.; Laventure, Cayden M.; Loughney, Quintin; Magee, Charlie J.; Mcgrane, Joel R.; Miller, Colin L.; Moredock, Logan; Mueller, Bridget; Nerby, Brandon J.; Neubarth, Jenny R.; Nippoldt, Trent M.; O'keefe, Sean D.; Owens, Tyler J.; Pettit, Jackson J.; Quarne, Jakob B.; Rudd, Parker L.; Sanders, Jacob F.; Sarnstrom, Breonna E.; Sellman, Grayson F.; Sheflet, Renee N.; Sippel, Alexa; Symanietz, Chase C.; Thompson, Nickolas M.; and Wester, Carter M.

Seventh grade: Albright, Alison E.; Annunziata, Olivia; Beck, Brooke L.; Bland, Torrie S.; Boettcher, Ethan M.; Buenrrostro, Gregorio Jr; Burns, Kalee L.; Carrasco, Araceli B.; Collins, Maleah A.; Dux, Hanna L.; Feyereisen, Hunter H.; Fouks, Robert E.; Fraser, Joel; Gafford, Tyler; Goodwin, Jayden L.; Gostovich, Katie B.; Gulich, Cassandra J.; Hackbarth, Colin J.; Hansen, Connor J.; Hansen, Sean M.; Harvey, Joshua M.; Hei, Carina L.; Hinzman, Carson J.; Holder, Max D.; Hubbard, James; Iverson, Brett G.; Johnston, Zachary P.; Kahler, Kennedi M.; Knoebel, John J.; Koskie, Otylia; Kusilek, Mackenna M.; Lane, Thomas B.; Laventure, Karter J.; Mahedy, Logan P.; Marx, Kaitlyn M.; Matz, Nadeen; Mcgrane, Jack W.; Moore, Ashton J.; Nabors, Breanna; Nyhus, Erin D.; Olsen, Elias D.; Pawlowski, Eathan A.; Polzin, Briahna; Reed, Brandon A.; Richardson, Brooklynn; Riedel, Athena R.; Rogers, Kade; Roth, Alexandra N.; Roussopoulos, Natalie; Sax, Austin J.; Schmidt, Morgan E.; Scott, Kyla L.; Segura-Gronseth, Maria A.; Shelby, Cayleb; Stoehr, Kyleigh I.; Sundeen, Jack A.; Talledge, Carson S.; Walker, Christopher D.; Wasley, Devin D.; Weiskopf, Landon T.; Wick, Emma; Widiker, Trae E.; Wilke, Dylan C.; and Withuski, Nicholas J.

Sixth grade: Albright, Mark A.; Bankston, Caleb; Beck, Lucy J.; Berends, Taylor L.; Bollom, Ty A.; Bonner, Jalaya E.; Busch, Adyn R.; Bussiere, Garrett S.; Carlson, Cameron J.; Cheswick, Lillian M.; Christensen, Madison M.; Dalske, Jack A.; Delander, Gracie A.; Dequine, Philip L.; Dull, Madalyn M.; Dykes, Joselyn B.; Ellifson, Nina V.; Franklin, Jacob R.; Fry, Kaden; Gardner, Ethan S.; Goossens, Steven J.; Gulich, Adam; Hetrick, Caitlyn A.; Holldorf, Makaila J.; Ingli, Amelia; Iverson, Colton T.; Jewell, Baylee Ann G.; Kahler, Bailey K.; Klatt, Tyler C.; Leary, Jasmine M.; Leen, Emma R.; Mclaren, Brooke L.; Melstrom, Grace E.; Munson, Robert; Nilssen, Lauren S.; Oldenburg Garcia, Juniper; Ostrander, Hanna M.; Pabich, Gavin G.; Pettit, Jeffrey D.; Reed, Kelsey M.; Richardson, Mackenzie; Roed, Roman T.; Roth, Dorothia D.; Sarnstrom, Austin J.; Schlueter, Aidan J.; Segebrecht, Macie A.; Shackleton, Parker E.; Shafer, Peyton E.; Spataro, Anthony D.; Stark, Nathaniel C.; Symanietz, Gaige S.; Thorsen, Brock C.; Trainor, Kyle T.; Trotter, Michaela R.; Webber, Abigael L.; Wittmer, Zachary E. and Woehrle, Brian J.