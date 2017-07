NRMS announces fourth quarter honor rolls

Honor Roll

Eighth grade: Tristan A. Ristow, Willa F. Rogers, Jenessa E. Satterlund, Brian M. Schubert, Collin O. Sharp, Carson K. Smith, Ashton M. Snow, Maggie J. Stafsholt, Gavin B. Stewart, Marcus D. Stock, Kelsey M. Swiggum, Garrett K. Thon, Austin J. Vincent, Ali N. Vonwald, Sullivan T. Weiss and Kailyn E. Wienke.

Seventh grade: Jaxon D. Altena, Joshua C. Anco, Abby J. Andersen, Emily M. Anderson, Amanda G. Backes, Lane I. Bauer, Anise N. Belmont, Maria E. Berg, Makenna P. Blietz, Angela L. Blinderman, Grace L. Brewer, Stephani J. Brown, Isabella L. Cacka, Christopher P. Campbell, Kadyn D. Campeau, Madalyn T. Casey, Evelyn R. Colombo, Xavier D. Coolidge, Connor J. Dean, William D. Dietert, Elizabeth A. Dimick, Olivia F. Dunlap, Kylie R. Fagnan, Erin E. Fehlen, Allyson A. Flanum, Kaylie E. Gafner, Christian M. Germain, Kaylee V. Getschel, Emma J. Gondreau, Caeley A. Griffey-Byram, Lauren R. Gruber, Lydia K. Grunewaldt, Gracie R. Hansen, Morgan O. Harning, Piper J. Harrington, Kiera A. Haugen, Sam J. Heinecke, Noah Henning, Derek E. Hildebrandt, Jadyn R. Hokkanen, Brooklyn S. Jackson, Aidan R. Johnson, Emma L. Karpenske, Elle K. Kennedy, Erika L. Koch, Ella R. Ladwig, Abigail J. Lapean, Abigail L. Lauck, Jackson C. Lazaris, Madison R. Lewis, Amanda R. Magler, Austin T. Marx, Anna R. Mattson, Chase T. Matuszak, Owen M. Mckenna, Kiley R. Myckleby, Jack M. Myer, Joseph E. Nelson, Kellen O'Connor, Serina Oktonovelia, Mariah I. Palmer, Dyllan R. Powers, Alina M. Rewald, Julia M. Schuette, Hunter R. Schutte, Allison C. Skinner, Isabel H. Skramstad, Kennan T. Stowers, Emma C. Tappe, Eleanor J. Thompson, Emma R. Toth, Sydney A. Unruh, Aidan A. Westmoreland, Mazie M. Williams and Abigail L. Ziegler.

Sixth grade: Payton B. Bahr, Madeline E. Bark, Catherine M. Bartels, Olivia M. Beauvais, Autumn K. Bender, Ashley A. Benysek, Gracie J. Beyer, Evalynn A. Biedler, Ava M. Biniek,Carissa Bishop , Kiana A. Blauvelt, Joseph F. Boyd, Mallory Brown, John C. Brugler, Alexis L. Butler, Brock R. Carlson, Mckenzy M. Carlson, Kendall J. Carper,Evelynn K. Caruso, Thomas D. Casey, Caitlin E. Channing, Hailey M. Cook, Trey Cork, Trentan T. Crawford, Elva S. Crist, Austin E. Deboer, Ceanna C. Dietz, Paul S. Dorsch, Natalia J. Drill, Drew Eckert, Carson Emmerich, Nathan M. Erickson, Madelyn R. Evans, Paul J. Fiedler, Parker J. Fitzgerald, Joshua A. Fox, Samantha J. Gibson, Gabriel Grabowski, Olivia Greeder, Jacob T. Hagman, Benjamin D. Hahn, Wyatt D. Haines, Emma M. Halloran, Afrem Hanna, Olivia W. Hansen, Brittney E. Hatch, Brayden J. Hayes, Katelin E. Heidtke, Bennett J. Heiss, Noahvose J. Herron, Zachary T. Howard, Reece E. Hubmer, Riley C. Irwin, Tyler C. James, Julia A. Jansen, Aliza R. Johnson, Brett A. Johnson, Karin E. Knight, Carson D. Kohlrusch, Meagan E. Krueger, Benjamin E. Lammers, Levi K. Lammers, Ryan T. Lemsky, Tyler R. Lewis, Allison G. Lindloff, Callie Lodahl, Mercedes J. Markfort, Kennadi Martin, Gavin T. Massey, Megan R. Mcginley, Joshua S. Mealey, Hailey L. Mechelke, Piper L. Mendez, Ian D. Mews, Cadence T. Miller, Claire J. Moen, Isabel M. Moen, Chloe E. Moening-Quist, Brenna Ann L. Moon, Parker G. Nerby, Chloe A. Nielsen, Ava G. Nordskog, Gabriel F. Norton, Ava M. Olson, Dylan R. Patee, Shelby G. Peper, Blake H. Peterson, Ethan M. Peterson, Malaki B. Pethes, Trestan A. Pinx, Dylan D. Raymond, Trinity R. Ristow, Abigail L. Ritzer, Vivian E. Roberts, Mackenzie M. Russell, Madison M. Russell, Mariah M. Russell, Talaya M. Ryan, Jordan N. Schauer, Easton E. Schmit, Gabriella J. Searl, Claire R. Seckora, Gavin J. Seckora, Alexa Singer, Gabriel Skramstad, Fayemarie S. Smith, Emilee M. Spaulding, Paige Stangl, Ryan Stener, David S. Sterba, Kelsey G. Stock, Mhkellan Storie, Luke J. Stuedemann, Walter J. Thommes, John D. Timm, Kevin W. Tomal, Mason A. Toth, Ethan S. Turbeville, Samuel M. Tyvoll, Kayla M. White, Emily R. Zeller and Aidan J. Zinck.

Honor Roll with Distinction

Eighth grade: Megan M. Andersen, Renee E. Backes, Michael A. Benedict, Aine G. Connolly, Emily J. Daniluk, Tyler R. Dennis, Leah R. Deyoung, Cassandra M. Emmerich, Madelyn R. Gess, Isabella J. Grabowski, Shelby A. Herbert, Grace M. Johnson, Isabel E. Johnson, Chloe M. Jones, Barbara L. Kling, Allison R. Kolbeck, Gabrielle H. Langer, Piper A. Leeson, Norah M. Lynch, Kacie M. Malone, Kialie L. Malone, Jada Y. Nygaard, Ashley M. Patten, Madelyn G. Strahlman, Emma J. Turbeville, Benjamin G. Wacker and Addison J. Zinck.

Seventh grade: Jaclyn R. Andersen, Jocelyn Botz, Jack Burmood, Marie K. Burns, Olivia N. Burns, Jacob E. Doehrmann, Cassie Dolezal, Kaisa K. Engstrom, Brynn N. Gilbertson, Reese E. Haefner, Josiah S. Halleen, Bailee C. Higgins, Shaye K. Jacobson, Alexander P. Jarchow, Abigail L. Johnson, Alanna J. Knutson, Preston L. Mathews, Gianna M. Melby, Kylie M. Naylor, Charles E. Olson II, Jovani Perez Sanchez, Robert R. Schleicher, Parker J. Stephens, Natalie A. Thyne, Annabell M. Toronto, Kaylin C. Trosen, Brock T. Unger, Lanie A. Veenendall, Rhea M. Warner and Claire E. Zdroik.

Sixth grade: Serena O. Ampelas, Brooke M. Andersen, Gabrielle C. Aune, Ella P. Bauer, Quentin L. Berhow, Aidan Berquam, Elizabeth J. Beverly, Andrew G. Blattner, Izabelle M. Brinkman, Frankie I. Campbell-Huston, Lillian L. Carlson, Elli L. Coulter, Rylea E. Davis, Cade R. Deal, Nolan J. Denning, Onalie R. Dennis, Amelia C. Dittman, Cal M. Eckardt, Ava T. Fall, Brooklynn M. Francis, Bode C. Gabriel, Brooklyn A. Green, Chloe L. Groth, Reily S. Heiberg, Shelby G. Hennlich, Paige N. Hildebrandt, Johanna Johnson, Abigail Jorgensen, Jacob D. Lammers, Makayla R. Langeness, Cullen J. Lease, Makenna Martin, Kaitlyn N. Miller, Blake A. Milton, Cleo J. Moen, Olivia L. Nelson, Madysen Page, Christopher Rachner, Carolyn Rodriguez, Logan Schachtner, Kira L. Schulze, W T. Smallidge, Andrew J. Solomon, Kailey A. Stevens, Katherine L. Swanson Joseph M. Wacker and Emily Weiss