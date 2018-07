NRHS releases second semester honor roll

NRHSl is honoring students in three categories based on their grade point average (GPA). The three categories are as follows: Academic Excellence—4.0 GPA (on a 4.00 scale); Academic Honors—3.70-3.999; Academic Merit—3.00-3.699.

The administration and staff congratulate the following students and encourage them to continue to strive for the standard of excellence they have set.

Academic Excellence

Austin Bau, Cole Birch, Cole Brathol, Delaney Brown, Aine Connolly, Zoe Davis, Tyler Dennis, Evan Derrick, Maya Greenquist, Abigail Groth, Sydney Haseleu, Emily Hawkins, Chloe Jones, Gabrielle Langer, Piper Leeson, Kacie Malone, Kialie Malone, Jacob Medchill, Julia Miller, Ashley Patten, Samantha Paulson, Quintin Schlicht, Tyler Sippl, Herbert Struss and Teresa Tenner.

Academic Honors

Megan Andersen, Sophie Auvin, Renee Backes, Greta Bakke, Mia Bakke, Maggie Bau, Jaida Benish, Jade Berget, Cameron Berhow, Kaylee Birch, Maxwell Blader, Emma Borgstrom, Nevaeh Brewer, Zachary Christensen, Zoe Christensen, Cal Crowder, Emily Daniluk, Ashton Davis, Chloe Demulling, Leah DeYoung, Amanda Dolezal, Kayla Dolezal, Ruth Domingo, Thomas Dorenbush, Caleb Eastep, Cooper Eckardt, Katey Eickhoff, Erika Emerson, Cassandra Emmerich, Eliana Fall, Amelia Feuerer, Audrey Feuerer, Emily Fuchs, Sophie Fuchs, Darrian Garrett, Margo Gauper, Madelyn Gess, Sofia Gigure, Renee Goulet, Isabella Grabowski, Jennifer Graham, Ruslana Gutsal, John Haasch, Matthew Harle, Olivia Harris, Colette Harrold, Anna Hop, Andrew Johnson, Isabel Johnson, Hailey Jones, Anna Kastens, Joseph Kidder, Christian Kirkpatrick, Parker Kirkpatrick, Caitlyn Kizer, Barbara Kling, Allison Kolbeck, Avery Krumm, Mandalyn Krupenny, Matthew Kukacka, Brady Lease, Alexis Leverty, Christopher Lubow, Margaret Marx, Molly Mason, Grace McLean, Katelyn Mehr, Morgan Meskill, Grace Metzger, Taylor Mitchell, Erik Moberg, Abigale Modesette, Cameron Moeller, Sara Nagel, Braden Newham, Afton Noll, Emily Noye, Jada Nygaard, Elizabeth Offerosky, Isaac Olson, Jacob Parent, Mykenzie Patten, Evelyn Perez Mora, Austin Raymond, Mckayla Rey, Maggie Scanlan, Riley Schachtner, Merrick Scholz, Brian Schubert, Hannah Schwenke, Rachel Skinner, William Stuedemann, Aria Tarras, Rebecca Thon, Susan Thon, Maggie Veenendall, Benjamin Wacker, Elizabeth Wacker, Zachary Weinzierl, Sullivan Weiss, Brady Werner, Kailyn Wienke and Addison Zinck.

Academic Merit

Isabella Adams, Ryan Anderson, Cale Anderson, Lydia Anderson, Reese Atzmiller, Alayna Bahr, Katelyn Bailey, Sophia Ballard, Ellie Barlow-Sager, Jack Bau, Lorin Bauer, Samantha Beliveau, Mackenzee Belko, Julia Belmont, Anthony Belmont, Isabelle Bender, Michaela Bender, Michael Benedict, Aubrey Berning, Taylor Berquam, Bethany Beseman, Garrett Beukema, Haley Beukema, Gavin Bird, Chase Blasing, Tyler Blattner, Henriette Boerli, Alexander Boucher, Emily Boucher, Hayden Bradbury, Abby Brinkman, Collin Campbell, Caleb Canfield, Gabriella Caruso, Diana Caruso, Joseph Casey, Payton Casey, Joseph Charbonneau, Lila Coleman, Noah Cork, Elizabeth Counter, Kathryn Counter, Brayden Cunningham, Caitlyn Curtis, James Dalton, Rachel Damico, Jack Davis, Maxwell Davis, Honor Davis, Brandon Dennis, Abby Denucci, Abbie Derrick, Lillian Deschene, Ariana Devereux, Anna Dornbush, Jonas Drill, Emily Duncan, Ella Dunn, John Earley, Cole Eastep, Nolan Eckert, Ashley Effertz, Cole Effertz, Brittany Emmerich, Cooper Eral, Mason Erickson, Caitlyn Erickson, Jake

Erickson, Mackenzie Evenson, Nadia Fall, Nathan Fehlen, Alayna Ficociello, Austin Fischer, Maxwell Fore, Kaiya Fox, Victoria Fox, Andrea Fredrickson, Kylie Friendt, Jhette Gabriel, Dessa Garrett, Braeden Gefeke, Tayven George, Gracie Getschel, Rose Gillis, Michael Gleason, Jacob Gondreau, Maisie Goodman, Julia Grabowski, Lauren Graham, Anthony Graham, Kaci Granroth, Taylor Granroth, Matthew Greeder, Jaxon Green, Dawson Grove, Rachel Gust, Brandon Haag, Grace Haasch, Andrew Haberman, Jessica Hagman, Sydney Hahn, Jessica Hampton, Andrew Hansen, Josiah Hanson, Molly Hassler, Madeline Hatch, Kyla Hatzenbeler, Brock Haverland, Justin Hayes, Sophia Heiberg, Cayden Henning, Laney Hennlich, Shelby Herbert, Kaitlyn Hermansen, Connor Iverson, Tessa Jacobson, Hannah Jensen, Ruben Jimenez, Jake Jirik, Grace Johnson, Zachary Johnson, Amanda Johnson, Dylan Johnson, Ava Johnson, Nicholas Johnson, Taylor Johnson, Michaela Kappos, Benjamin Karno, Nicholas Kauffman, Hannah Keilen, Parker Keilen, Nicholas Kelly, Sierra Keyes, Mikah Kier, Megan Kirchoff, Noah Kirchoff, Elise Kolbeck, Blake Kretovics, Alexa Kupczak, Felicia Kwak, Kalley Ladwig, Caden Langeness, Eric Langer, Samuel Lapean, Zachary Larkin, Logan Larson, Zoe Ledo, Sofia Lemos, Emily Lilla, Elizabeth Lockwood, Savana Logan, Jared Logsdon, Reece Lucas, Norah Lynch, Catherine Magler, Abbot Manecke, Katelyn Marano, Sydney Massey, Kyle Massey, Brett McGregor, Abigail McNitt, Madelyn Mehr, Luke Melby, Izaac Meskill, Mollie Miller, Alexis Miller, Blake Minikel, Dawson Minke, Hannah Minke, Makayla Mitchell, Dakota Moe, Christian Moeller, Drew Momchilovich, Abbie Montreal, Emily Montreal, Hannah Muller, Ariana Murkve, Abbigail Nerby, Edmund Noyes, James Nysse, Chloe Olien, Ray Osterbauer, Zachary Panek, Robert Peirson, Mackenzie Peterson, Chloe Peterson, Payton Pohl, Taylor Porter, David Postma, Alli Preece, Faith Radtke, James Ritter, Winter Roberts, Willa Rogers, Ava Rogers, Mariajose Rojas, Sierra Rondorf, Noah Rud, Anneka Salstrom, Madison Sattler, Meghan Schleicher, Talon Seckora, Jackson Seidling, Jeremy Sheer, Abigail Shortell, Brittany Silver, Madison Smith, Lauren Smith, Ashton Snow, Maggie Stafsholt, Cole Steffen, Kadie Steiner, Martin Stenske, Alexandra Stock, Kerrigan Storie, Cooper Strand, Jack Stuedemann, Dane Swanda, Betty Swanepoel, Cole Tappe, Brooke Taylor, Cole Thomas, Isabella Thommes, Garrett Thon, Meghan Tomal, Melanie Trout, Emily Tunnicliff, Emma Turbeville, Ashton Unruh, Grace Unruh, Bryan Utecht, Abrianna Utgaard, Clayton Van Dyk, Madison Vanderveer, Marissa Viebrock, Austin Vincent, Ali Vonwald, Dylan Wachter, Gabrielle Wallace, Elizabeth Waltzing, Kiarra Warner, Abigail Watson, Travis White, Maddison Yehlik and Kaitlin Zeller.