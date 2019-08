NRHS announces second semester honor roll students

While schools recognize many different kinds of achievement, NRHSbelieves that scholastic achievement is the basic purpose of higher education and would like to recognize distinction in this area. NRHS is honoring students in three categories based on their grade point average (GPA). The three categories are as follows: Academic Excellence—4.0 GPA (on a 4.00 scale); Academic Honors—3.70-3.999; Academic Merit—3.00-3.699.

The administration and staff congratulate the following students and encourage them to continue to strive for the standard of excellence they have set.

Excellence

Jaclyn Andersen, Mia Bakke, Austin Bau, Angela Blinderman, Jocelyn Botz, Marie Burns, Olivia Burns, Aine Connolly, Emily Daniluk, Zoe Davis, Tyler Dennis, Jacob Doehrmann, Cassie Dolezal, Ruth Domingo, Katey Eickhoff, Kaisa Engstrom, Carolin Fuchs, Maya Greenquist, Abigail Groth, Hattie Harrold, Kiera Haugen, Alexander Jarchow, Chloe Jones, Alanna Knutson, Allison Kolbeck, Gabrielle Langer, Piper Leeson, Kacie Malone, Kialie Malone, Austin Marx, Jacob Medchill, Ashley Patten, Jovani Perez Sanchez, Merrick Scholz, Tyler Sippl, Isabel Skramstad, Aria Tarras, Teresa Tenner, Kaylin Trosen, Brock Unger, Elizabeth Wacker, Benjamin Wacker, Rhea Warner and Addison Zinck.

Honors

Tara Ahrens, Reese Atzmiller, Amanda Backes, Maggie Bau, Anise Belmont, Julia Belmont, Jaida Benish, Jade Berget, Kaylee Birch, Makenna Blietz, Cole Brathol, Delaney Brown, Grace Burns, Madalyn Casey, Zoe Christensen, Ashton Davis, Isabella Deschene, Elizabeth Dimick, Amanda Dolezal, Thomas Dorenbush, Margaret Dunn, Isabelle Dyg, Caleb Eastep, Cooper Eckardt, Erika Emerson, Brittany Emmerich, Eliana Fall, Amelia Feuerer, Allyson Flanum, Emily Fuchs, Sophie Fuchs, Kaylie Gafner, Dessa Garrett, Maria Giannini, Sofia Gigure, Brynn Gilbertson, Jennifer Graham, Kaci Granroth, Reese Haefner, Brendan Hagstrom, Matthew Harle, Colette Harrold, Devon Hollom, Anna Hop, Shaye Jacobson, Abigail Johnson, Isabel Johnson, Emma Karpenske, Hannah Keilen, Joseph Kidder, Parker Kirkpatrick, Matthew Kukacka, Abigail Lapean, Abigail Lauck, Jackson Lazaris, Brady Lease, Madison Lewis, Amanda Magler, Margaret Marx, Grace Mclean, Katelyn Mehr, Makayla Mitchell, Erik Moberg, Dakota Moe, Drew Momchilovich, Hannah Muller, Sara Nagel, Kylie Naylor, Afton Noll, Allison Nutzmann, Claire Odegard, Serina Oktonovelia, Charles Olson, Mykenzie Patten, Sophia Pena, Mackenzie Peterson, Leandra Salsbury, Maggie Scanlan, Riley Schachtner, Robert Schleicher, Rachel Skinner, Sabreena Stage, Kerrigan Storie, Cooper Strand, Eleanor Thompson, Natalie Thyne, Emma Turbeville, Ashton Unruh, Maggie Veenendall, Zachary Weinzierl, Sullivan Weiss, Travis White, Kailyn Wienke, Claire Zdroik and Abigail Ziegler.

Merit

Jaxon Altena, Abby Andersen, Megan Andersen, Nicholas Andersen, Taylor Anderson, Ryan Anderson, Brock Aumiller, Morgan Ayotte, Renee Backes, Alayna Bahr, Mallory Ballard, Sophia Ballard, Ellie Barlow-sager, Olivia Bartlett, Lane Bauer, Isabelle Bender, Michael Benedict, Maria Berg, Cameron Berhow, Taylor Berquam, Bethany Beseman, Haley Beukema, Gavin Bird, Cale Bishop, Maxwell Blader, Jordan Blanchard, Alexander Boucher, Nevaeh Brewer, Abby Brinkman, Stephani Brown, Alexandra Cacka, Isabella Cacka, Sabrina Calotescu, Collin Campbell, Kadyn Campeau, Caleb Canfield, Charles Carpenter, Tanner Carver, Joseph Casey, Ella Castro, Joseph Charbonneau, Jens Christensen, Xavier Coolidge, Zachary Corbo, Elizabeth Counter, Owen Covey, Brayden Cunningham, Ali Dahlquist, Maxwell Davis, Taylor Dean, Aspyn Dehne, Shanae Demulling, Brandon Dennis, Lillian Deschene, Shelby Desjardin, Leah Deyoung, Kayla Dolezal, Hayden Donahue, Michael Doriott, Anna Dornbush, Mattaeus Drill, Emily Duncan, Olivia Dunlap, Ella Dunn, Cole Eastep, Nolan Eckert, Ashley Effertz, Cole Effertz, Brenna Ellison, Cassandra Emmerich, Cooper Eral, Mason Erickson, Audrey Feuerer, Mia Ficociello, Daria Flom, Maria Flom, Brett Fralick, Kimberly Fuith, Jhette Gabriel, Tanner Gaede, Margo Gauper, Braeden Gefeke, Tayven George, Christian Germain, Christian Germain, Madelyn Gess, Gracie Getschel, Kaylee Getschel, Emma Gondreau, Maisie Goodman, Isabella Grabowski, Julia Grabowski, Lauren Graham, Anthony Graham, Matthew Greeder, Jaxon Green, Madysen Greenwold, Dawson Grove, Lauren Gruber, Lydia Grunewaldt, Declan Gubrud, Rachel Gust, Grace Haasch, Taylor Hagen, Jessica Hagman, Jessica Hampton, Josiah Hanson, Piper Harrington, Thomas Hartl, Brock Haverland, Justin Hayes, Sophia Heiberg, Noah Henning, Laney Hennlich, Shelby Herbert, Bailee Higgins, Lauren Hildebrandt, Derek Hildebrandt, Cody Hiltner, Jadyn Hokkanen, Evan Iverson, Brooklyn Jackson, Tessa Jacobson, Lonna Jansen, Hannah Jensen, Ruben Jimenez, Sawyer Joachim, Amanda Johnson, Grace Johnson, Aidan Johnson, Andrew Johnson, Samuel Johnson, Zachary Johnson, Michaela Kappos, Ellie Keilen, Elle Kennedy, Megan Kirchoff, Christian Kirkpatrick, Barbara Kling, Ryan Kling, Avery Knutson, Erika Koch, Stella Kosin, Madelynn Kraft, Avery Krumm, Chloe Krupenny, Felicia Kwak, Ella Ladwig, Savannah Lambert, Caden Langeness, Samuel Lapean, Zachary Larkin, Jacob Laventure, Zoe Ledo, Trent Leslie, Gabrielle Lightburn, Emily Lilla, Elizabeth Lockwood, Norah Lynch, Alliya Mady, Emily Manahan, Katelyn Marano, Diana Martinez Sanchez, Sydney Massey, Preston Mathews, Anna Mattson, Jordan Mcginley, Gianna Melby, Izaac Meskill, Nicole Meyer, Catherine Miller, Taylor Mitchell, Patrick Mitchell, Abigale Modesette, Jillian Moe, Christian Moeller, Emily Montreal, Vanessa Morgen, Alyssa Mortimer, Ariana Murkve, Kiley Myckleby, Jack Myer, Phillip Neblich, Joseph Nelson, Claire Nilson, Edmund Noyes, Jada Nygaard, Chloe Olien, Ray Osterbauer, Hannah Otto, Shelby Pahnke, Jacob Parent, Evelyn Perez Mora, Chloe Peterson, Blake Peterson, Karly Porter, Dyllan Powers, Joseph Powers, Cody Radenbaugh, Faith Radtke, William Rang, Alina Rewald, Mariajose Rojas, Ethan Rud, Noah Rud, Anneka Salstrom, Meghan Schleicher, Brian Schubert, Talon Seckora, Jackson Seidling, Evangeline Seymour, Ian Sheetz, Benjamin Shilts, Melissa Shoquist, Lauren Smith, Madison Smith, Ashton Snow, Megan Spott, Everlyn Stein, Parker Stephens, Alexandra Stock, Kennan Stowers, Jack Stuedemann, Betty Swanepoel, Ashley Swiggum, Emma Tappe, Charles Thibodeau, Isabella Thommes, Ethan Thompson, Garrett Thon, Meghan Tomal, Annabell Toronto, Melanie Trout, Sydney Unruh, Avery Utecht, Abrianna Utgaard, Joshua Van Dyk, Madison Vanderveer, Carter Vawracz, Lanie Veenendall, Austin Vincent, Ali Vonwald, Abigail Watson, Aidan Westmoreland, Bailey Williams, Jennah Wilson, Kaitlyn Wilson, Trent Ziebol and Victoria Zinsmeister.